Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Исключительные права на изобретение рецепта борща не могут исторически принадлежать Украине. Такой вывод сделала обозреватель Катя Седжвик в статье, размещённой 25 июля журналом The American Conservative.

Борщ Tanya F

Как пояснила Седжвик, истории неизвестно имя изобретателя борща, а спор по поводу авторства рецепта данного блюда не имеет смысла, так как современные познания историков не позволяют точно установить, кем был придуман борщ.

Обозреватель отмечает, что само блюдо значительно старше хроник, которые подтверждают его существование. Даже если сделать предположение, что борщ был придуман на территории современной Украины, то, учитывая многонациональность данного региона, невозможно установить, кто первый придумал добавить в овощной суп ключевой элемент — свеклу.

«Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», — указала эксперт.

Напомним, культура приготовления борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, с оговоркой, что это блюдо готовят не только на территории Украины, но и в других странах. Включение борща в список конвенции не означает автоматически права на исключительность или собственность.

Дискуссия о том, кому принадлежит исключительное право на «авторство» рецепта борща, продолжаются по сегодняшний день. Это блюдо, кроме Украины и России, считают национальным в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.

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