Подгорица, 26 июля, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Антироссийская политика Черногории привела к снижению туристического потока в текущем сезоне, сообщает портал Nova.

Aleksandr Zykov Черногория

«Сейчас авиасообщение с Россией закрыто. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и доходов. Сейчас есть украинцы, но их и близко не так много, как раньше было русских», — приводит портал слова владельцев одного из местных магазинов.

Другие работники туристической отрасли также отмечают, что сезон 2022 года в Черногории провалился. По их словам, ситуация могла исправиться в июле–августе, однако сейчас уже видно, что притока туристов нет. Работники туриндустрии указывают, что теперь российские граждане предпочитают ехать в Египет, Турцию и Грецию вместо Черногории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Reuters рассказало о проблемах курортов Адриатического моря, которые пострадали из-за антироссийских санкций. В частности, убытки терпят курорты Черногории, Хорватии и Албании из-за антироссийской политики местных властей.