Гори, Грузия, , 12:32 — REGNUM Суд арестовал 68-летнюю грузинскую пенсионерку по обвинению в убийстве, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Тюрьма Rennett Stowe

Трагедия произошла в селе Карби Горийского муниципалитета. Между соседями из-за поливной воды произошёл конфликт, переросший в драку. В результате неё пенсионерка Мариам Гестафишвили убила своего 33-летнего соседа. Гестафишвили на суде утверждала, что не имела намерения совершить убийство, а мужчина, ставший её жертвой, ранее напал с мотыгой в руках на её сына. Защищая сына, пенсинерка ударила своего соседа камнем по голове, причинив ему смертельную травму.

В суде адвокат женщины потребовал её немедленного освобождения под залог в 2000 лари (около $700). В свою очередь, родственники убитого шумно требовали ареста не только самой Гестафишвили, но и её сына, и других членов её семьи.

Судья не удовлетворил ходайство адвоката и отправил на срок предварительного следствия Гестафишвили в тюрьму.

Сообщается, что вся семья арестованной пенсионерки срочно покинула родное село Карби.