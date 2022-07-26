Париж, , 01:25 — REGNUM Аномально жаркая погода во Франции привела компанию Electricité de France (EDF) к решению отключить части реакторов на атомных электростанциях страны, сообщает портал Netcost.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за высоких температур в республике обмелели водоемы, которые были источником воды для охлаждения реакторов. Недостаток этого ресурса начал вызывать перегревы в системах АЭС.

Отмечается, что приостановка работы электростанций приведет к падению производимой энергии в стране на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля телеканал BFMTV передал о том, что в 88 из 96-ти департаментов во Франции ввели лимиты на использование воды из-за жары и засухи.