Париж, 26 июля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода во Франции привела компанию Electricité de France (EDF) к решению отключить часть реакторов на атомных электростанциях страны, сообщает портал Netcost.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Из-за высоких температур в республике обмелели водоемы, которые были источником воды для охлаждения реакторов. Недостаток этого ресурса начал вызывать перегревы в системах АЭС.

Отмечается, что приостановка работы электростанций приведет к падению производства энергии в стране на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля телеканал BFMTV передал о том, что в 88 из 96 департаментов во Франции ввели лимиты на использование воды из-за жары и засухи.