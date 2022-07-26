Джакарта, , 01:24 — REGNUM В трех провинциях Индонезии задержали 17 человек, подозреваемых в причастности к террористическим группировкам. Об этом сообщает пресс-служба индонезийской полиции.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 13 человек задержали в провинции Ачех, троих — в провинции Северная Суматра, а также одного в Риау. Подробности и обвинения в адрес арестованных пока не приводятся. Известно лишь то, что часть из подозреваемых занималась обучением боевиков для проведения терактов на территории Индонезии. Также некоторых арестованных подозревают в сборе средств для помощи террористам.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Индонезии задержали семерых подозреваемых в терроризме. Всех их подозревали в членстве в террористических группировках на территории страны.