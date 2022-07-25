Джакарта, 26 июля, 2022, 01:24 — ИА Регнум. В трех провинциях Индонезии задержали 17 человек, подозреваемых в причастности к террористическим группировкам. Об этом сообщает пресс-служба индонезийской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Сообщается, что 13 человек задержали в провинции Ачех, троих — в провинции Северная Суматра, а также одного в Риау. Подробности и обвинения в адрес арестованных пока не приводятся. Известно лишь то, что часть подозреваемых занималась обучением боевиков для проведения терактов на территории Индонезии. Также некоторых арестованных подозревают в сборе средств для помощи террористам.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Индонезии задержали семерых подозреваемых в терроризме. Всех их подозревали в членстве в террористических группировках на территории страны.