Лондон, , 01:15 — REGNUM Великобритания не должна повторять в отношениях с Китаем ошибок, совершённых во взаимоотношениях с Россией. Такое заявление сделала 25 июля один из финалистов гонки за пост премьер-министра Великобритании глава британского МИД Лиз Трасс в ходе дебатов с экс-главой минфина Британии Риши Сунаком.

Лиз Трасс UK Government

По мнению Трасс, ключевая ошибка Лондона — попадание в энергетическую зависимость от Москвы, и подобного нельзя допцускать во взаимоотношениях с Китаем.

«После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия — совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в ужасной войне с Украиной… мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем», — указала Трасс.

Напомним, в Великобритании после пятого тура голосования членов парламента от Консервативной партии, которые изберут лидера партии и одновременно премьер-министра страны, были определены два кандидата — глава МИД Британии Трасс и экс-глава минфина Сунак. Последний тур голосования состоится в начале сентября.

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