Богота, , 01:10 — REGNUM Пассажирский авиалайнер колумбийского перевозчика Avianca совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Колумбии Боготы из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Semana.

Airbus A320 (сс) Bernal Saborio

«Airbus 320 компании Avianca в понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту «Эль-Дорадо», завершив свой маршрут из Медельина», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей. Очевидцы сообщают, что во время перелета они услышали грохот со стороны одного из двигателей. Уточняется, что экстренная посадка прошла успешна, сведений о пострадавших не поступало.

Официальных комментариев от колумбийских властей и профильных ведомств пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Пакистане экстренно сел самолет индийской авиакомпании IndiGo. Отмечалось, что причиной для аварийной посадки стала некая техническая неисправность. Пострадавших не было, подробностей об инциденте не поступало.