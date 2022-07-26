Москва, 26 июля 2022, 09:04 — REGNUM Российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека» анонсировал дату премьеры приквела «Игры престолов». Об этом сообщил РБК.
Так, премьера шоу «Дом дракона» состоится на платформе 22 августа 2022 года. Стоит отметить, что незадолго до этого «Амедиатека» показала продолжение ещё одного проекта от HBO — сериала «Мир Дикого Запада».
Напомним, в начале марта 2022 года компания Warner Bros. Discovery, владеющая телеканалом HBO, объявила о приостановке деятельности в России. В рамках прекращения работы было также предусмотрено «прекращение вещания каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов».
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