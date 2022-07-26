Москва, , 09:04 — REGNUM Российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека» анонсировал дату премьеры приквела «Игры престолов». Об этом сообщил РБК.

Кит Харингтон в роли Джона Сноу Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США

Так, премьера шоу «Дом дракона» состоится на платформе 22 августа 2022 года. Стоит отметить, что незадолго до этого «Амедиатека» показала продолжение ещё одного проекта от HBO — сериала «Мир Дикого Запада».

Напомним, в начале марта 2022 года компания Warner Bros. Discovery, владеющая телеканалом HBO, объявила о приостановке деятельности в России. В рамках прекращения работы было также предусмотрено «прекращение вещания каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов».

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