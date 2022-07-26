Дублин, , 01:00 — REGNUM Бывший первый министр Северной Ирландии, а также лауреат Нобелевской премии мира умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Юнионистской партии Ольстера, во главе которой он ранее стоял.

Ирландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Действующий лидер политической силы Дуга Битти отметил, что покойный был смелым и дальновидным человеком, которому удалось «зацепиться за появившуюся возможность мира». Глава партии также подчеркнул, что Тримбл стремился «положить конец десятилетиям насилия, царившего в Северной Ирландии».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Испании после долгой болезни скончался бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш.

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