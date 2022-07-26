Токио, , 00:54 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили 126 575 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот показатель меньше числа пациентов с COVID-19, выявленных 24 июля — тогда в Японии выявили свыше 176 тыс. инфицированных SARS-CoV-2. При том 23 июля на японской территории фиксировался рекордный показатель по числу выявленных за сутки пациентов с начала пандемии — более 200 тыс. зараженных.

Уточняется, что, несмотря на общее снижение заболеваемости COVID-19, в ряде префектур страны фиксируется прирост числа зараженных. В частности, в Токио выявили на 22 387 зараженных больше, чем сутками ранее.

В связи с этим, эксперты в Японии предполагают, что страна столкнулась с седьмой волной распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее пока власти не ужесточали ограничительные меры.