Санкт-Петербург, , 00:31 — REGNUM Мужчина и женщина погибли в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 25 июля сообщило городское управление МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 21:34 мск 25 июля на территории поселка Шушары, возле автозаправки «Газпромнефть» на Колпинском шоссе. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Mercedes и мотоцикл. В результате столкновения мотоцикл загорелся.

Пожар был ликвидирован в 21:55 мск, к его ликвидации привлекались две единицы техники и десять человек личного состава. В результате ДТП погибли два человека, мужчина и женщина, ехавшие на мотоцикле.

На месте аварии работают врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мотоциклист в Курортном районе Санкт-Петербурга сбил двух пешеходов.

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