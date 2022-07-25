Вашингтон, 26 июля, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден считает, что экономика США не войдет в рецессию. Об этом он заявил журналистам 25 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По словам главы Белого дома, в стране низкая безработица. Вместе с тем он допустил, что в США, возможно, произойдет некоторое снижение экономических показателей.

Байден также выразил надежду на то, что страна «перейдет от быстрого подъема к устойчивому росту».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, экономический рост в США замедляется и существует риск рецессии.