Анкара, , 00:21 — REGNUM Пожар произошел на химическом заводе в турецком городе Измир в ночь на 25 июля, сообщает агентство Ihlas.

Пожар Pixabay.com

По его данным, возгорание началось в промышленной зоне города. Предполагается, что во время сварки загорелись химические реактивы, после чего огонь начал распространяться по предприятию. Пожар потушили в течение нескольких часов, также во время возгорания были слышны взрывы.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Агентство утверждает, что пожар перекинулся и на стоящий рядом завод по производству электроники. Утверждается, что это предприятие также пострадало, однако оценок ущерба не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля пожар произошел на газонаполнительной станции в столице Казахстана Нур-Султане. В результате возгорания пострадали четыре человека.