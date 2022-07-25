Йошкар-Ола, , 23:51 — REGNUM Рабочая группа Центризбиркома Марий Эл приняла документы врио главы республики Юрия Зайцева для регистрации кандидатом на пост главы региона. Об этом избирком сообщает в своем telegram-канале.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рабочая группа ЦИК Марий Эл приняла документы на регистрацию от кандидата на выборах главы республики Марий Эл», — говорится в сообщении.

Напомним, самовыдвиженцы должны представить подписи 5230 жителей республики в свою поддержку в ЦИК, кандидаты от партий должны собрать подписи 123 муниципальных депутатов.

ИА REGNUM напоминает, в порядке самовыдвижения в выборах планируют принять участие врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и врач-терапевт Помарской амбулатории Василий Арисов. От «Партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвигается Валентина Злобина, Антон Мирбадалев от ЛДПР и Наталия Глущенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».