Москва, 25 июля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Почти 50% месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов в понедельник, 25 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

Как уточняется, наибольшее количество осадков (40-45 миллиметров) выпало в Восточном, Северо-Восточном и Северном административных округах.

Отмечается, что по состоянию на 21:00 скоплений воды на городских магистралях зафиксировано не было.

«В течение 30 минут вода самотеком уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении.

В Комплексе городского хозяйства отмечают, что, по прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток, в связи с чем бригады «Мосводостока» продолжают дежурить на улицах города.