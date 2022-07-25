Оттава, 25 июля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. В канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате которой были убиты и ранены четыре человека, сообщает 25 июля телеканал CBC.

Убийство

Инцидент произошел в городе Лэнгли. Стрелявший ликвидирован полицией, его личность пока не установлена.

На данный момент известно, что одна из раненых госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Мотивы стрелявшего не выяснены. По данным полиции, преступник открыл огонь по группе бездомных людей.