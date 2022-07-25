Ижевск, 25 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил цель увеличить туристический поток в республику до 1 млн человек в год. Об этом заявила глава Агентства по туризму Юлия Бадаш в прямом эфире в сообществе Центра управления регионом в социальных сетях.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Мельница в Удмуртии

В конце июля будут перезапущен туристический портал visitudmurtia.org. Здесь собрана информация о 225 культурных, развлекательных и природных достопримечательностях Удмуртии. Также выложены шесть автомобильных маршрутов, которыми могут воспользоваться самостоятельные туристы. Также планируется разработать национальный маршрут.

«Он будет посвящен гастроистории, удмуртскому колориту и самобытности удмуртов. Эта история утверждается Ростуризмом, и в дальнейшем мы сможем получать на национальные маршруты денежные средства», — заключила Бадаш.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии и генеральный директор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов ранее подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит синхронизировать работу по развитию туристической отрасли в республике, создать качественный турпродукт и продвинуть Удмуртию на внутреннем и международном рынках.

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