Буяновац, Сербия, , 00:04 — REGNUM Албанцы, проживающие в муниципалитетах Буяновац, Прешево и Медведжа на юге Сербии, примут участие в переписи населения, которая пройдет в октябре 2022 года. Об этом 25 июля заявил глава кабинета председателя муниципалитета Буяновац Сали Салихи.

Медведжа, Буяновац и Прешево VoyaSS

Салихи сообщил, что в Буяноваце прошла встреча представителей всех албанских политических партий, которые подписали совместную декларацию об участии в переписи населения в Сербии.

«В течение дня мы опубликуем совместное заявление политических партий о важности участия в переписи и призовем граждан сотрудничать с переписчиками», — заявил Салихи «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, что ранее албанцы в муниципалитетах Буяновац, Прешево и Медведжа заявили, что сербские власти предумышленно уменьшают цифры, касающиеся количества проживающих здесь лиц албанской национальности.