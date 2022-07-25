Буяновац, Сербия, 26 июля, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Албанцы, проживающие в муниципалитетах Буяновац, Прешево и Медведжа на юге Сербии, примут участие в переписи населения, которая пройдет в октябре 2022 года. Об этом 25 июля заявил глава кабинета председателя муниципалитета Буяновац Сали Салихи.

VoyaSS Медведжа, Буяновац и Прешево

Салихи сообщил, что в Буяноваце прошла встреча представителей всех албанских политических партий, которые подписали совместную декларацию об участии в переписи населения в Сербии.

«В течение дня мы опубликуем совместное заявление политических партий о важности участия в переписи и призовем граждан сотрудничать с переписчиками», — заявил Салихи «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, что ранее албанцы в муниципалитетах Буяновац, Прешево и Медведжа заявили, что сербские власти предумышленно уменьшают цифры, касающиеся количества проживающих здесь лиц албанской национальности.