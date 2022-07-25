Вашингтон, 25 июля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил предложение о продаже Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса «воздух-воздух» на общую сумму порядка $293 млн, сообщает 25 июля пресс-служба Пентагона.

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«Госдепартамент решил одобрить возможную передачу Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса «воздух-воздух» и сопутствующего оборудования на приблизительную сумму 293 миллиона долларов», — указано в сообщении.

Параллельно документы о такой поставке переданы на рассмотрение Конгресса США.

Напомним, Япония намерена закупить 150 ракет средней дальности AIM-120C-7/C-8 класса «воздух-воздух» и три станции наведения AIM-120 AMRAAM со включением в поставку систем управления и запчастей, а также последующее техническое обслуживание этого вооружения.