Ижевск, , 23:29 — REGNUM В Удмуртии начали проверку по факту получения травмы ребенком, который упал в частный смотровой колодец на улице Красина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Колодец

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины травмирования несовершеннолетнего. По итогам проверки в случае наличия оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе межрайонная прокуратура в Саратовской области начала проверку по факту падения ребёнка в открытый колодец. В Вольске десятилетний мальчик упал в открытый люк в переулке между домами №6 и № 8 по улице Веселой. Ему помогли выбраться очевидцы происшествия.

Читайте также: В саратовском Вольске ребёнок провалился в канализационный колодец