Анкара, 25 июля 2022, 23:26 — REGNUM Недавно подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна с Украины помогут преодолеть мировой продовольственный кризис, заявил 25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, продовольственный кризис достиг опасных масштабов.
«С успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия глобального продовольственного кризиса, достигшего опасных масштабов. Оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула», — цитирует его заявление TRT Haber.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не существует препятствий для доставки украинского зерна заказчикам в рамках достигнутой в Стамбуле сделки.