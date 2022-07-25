Анкара, 25 июля 2022, 23:26 — REGNUM Недавно подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна с Украины помогут преодолеть мировой продовольственный кризис, заявил 25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган
Эрдоган
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, продовольственный кризис достиг опасных масштабов.

«С успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия глобального продовольственного кризиса, достигшего опасных масштабов. Оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула», — цитирует его заявление TRT Haber.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не существует препятствий для доставки украинского зерна заказчикам в рамках достигнутой в Стамбуле сделки.