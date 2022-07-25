Брюссель, 12 марта, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Европарламент (ЕП) одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС, который позволит по решению судов конфисковывать замороженные частные российские активы, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП.

Сергей Корсун ИА Регнум

В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Документ поддержали 543 депутата Европарламента, 45 проголосовали против и 27 воздержались.

Закон должен быть одобрен Советом ЕС, после чего будет опубликован в «Официальном журнале» Евросоюза и вступит в силу через 20 дней. У стран Евросоюза затем будет ещё год, чтобы внедрить новый закон на практике.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Die Welt со ссылкой на источники информировала, что Европейский союз намерен конфисковать замороженные российские активы в случае, если Россия откажется участвовать в финансировании восстановления Украины.

При этом в материале говорится, что Германия, Италия и Франция не хотят изымать российские активы, поскольку это может причинить ущерб репутации еврозоны, отпугнуть международных инвесторов и дестабилизировать финансовый рынок. Кроме того, Москва пообещала, что в ответ конфискует западные активы, которые всё ещё находятся в России.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии плана у Киева по конфискации €300 млрд замороженных в странах G7 и ЕС российских активов, большая часть которых находится в Бельгии. Он добавил, что Украина готова взаимодействовать с другими странами, пытаясь получить доступ к российским средствам. По его словам, уже якобы есть первые результаты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия будет взаимно отвечать в случае, если Запад конфискует замороженные российские активы. РФ отреагирует индивидуально, в зависимости от каждого конкретного случая. Он добавил, что вариант с конфискацией одной только прибыли от российских активов на Западе всё равно будет воровством.