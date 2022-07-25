Ижевск, , 23:22 — REGNUM Два новых перспективных сорта озимой пшеницы, адаптированных для Волго-Вятского и Уральского регионов, вывели ученые научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН. Сейчас оба сорта проходят государственные сортоиспытания, параллельно учены проводят их размножение.

Пшеница на полях Александр Погожев © ИА REGNUM

Как отметили в пресс-службе Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, ученые рассчитывают на завершение процесса сортоиспытания в течение двух-трех лет.

Новые сорта обладают высокой урожайностью, хорошей переносят зиму и устойчивы к ряду заболеваний, распространенных на данной территории, подчеркнул глава института сельского хозяйства Андрей Леднев.

Работы по селекции проводятся на площадке института в селе Первомайском Завьяловского района, производство новых сортов планируется организовать в Опытной станции «Уромская» в Малопургинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Удмуртского федерального исследовательского центра (УдмФИЦ) УрО РАН занимаются культивированием растения, которое является более сладким и менее вредным, чем сахар. Речь идет о стевии.

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