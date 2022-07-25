На Вологодчине в 1,5 раза увеличат производство иван-чая
Вологда, 25 июля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В Вологодской области планируют увеличить производство иван-чая, сообщает региональное правительство.
Расширить производство планирует предприятие ТД «Русский чай». Его площадки располагаются в Вологодской, Тверской и Архангельской областях. Одна из основных — находится в Череповце. Предприятие было открыто семь лет назад. На сегодня здесь производят более 150 наименований продукции.
В ближайшее время будет выбран новый участок для расширения производства предприятия. Ожидается, что объем производства иван-чая вырастет в 1,5 раза — с 200 до 300 тонн.
Добавим, в настоящее время Вологодчина в числе лидеров по производству иван-чая в России. На территории региона расположено более 10 компаний, которые изготавливают этот вид продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области открыли завод водогрейных газовых котлов.