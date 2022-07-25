Вологда, 25 июля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В Вологодской области планируют увеличить производство иван-чая, сообщает региональное правительство.

Борис Михайлович Кустодиев. Чаепитие

Расширить производство планирует предприятие ТД «Русский чай». Его площадки располагаются в Вологодской, Тверской и Архангельской областях. Одна из основных — находится в Череповце. Предприятие было открыто семь лет назад. На сегодня здесь производят более 150 наименований продукции.

«Мы начинали с небольшого производства, а сегодня у нас три предприятия. У нас более 30 тысяч точек сбыта, как по всей России, так и в зарубежных странах. Однако, несмотря на достаточно высокий количественный показатель, продукция с иван-чаем занимает небольшой процент на полках магазинов. Хотя это исконно русский напиток, экологически чистый и полезный. Сегодня в условиях санкционного давления мы готовы развивать альтернативный вариант зарубежному чаю, кофе и какао», — рассказал соучредитель предприятия Александр Хлынов.

В ближайшее время будет выбран новый участок для расширения производства предприятия. Ожидается, что объем производства иван-чая вырастет в 1,5 раза — с 200 до 300 тонн.

Добавим, в настоящее время Вологодчина в числе лидеров по производству иван-чая в России. На территории региона расположено более 10 компаний, которые изготавливают этот вид продукции.

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