Ижевск, , 23:09 — REGNUM Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2025 году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями, должна составлять 30%, к 2030 году — до 50%.

Глава Удмуртии Александр Бречалов пресс-служба правительства Удмуртии

«Все наши оборонно-промышленные предприятия достигли уже в среднем 31,5%», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании.

Он отметил, что развитие производства гражданской продукции возможно благодаря государственной поддержке, в частности, займам Фонда развития промышленности. За пять лет предприятия Удмуртии привлекли с помощью займов фонда 5,5 млрд рублей кредитных средств.

«Мы единой командой с нашими предприятиями, такими как «Сарапульский электрогенераторный завод», «Купол», «Ижевский опытно-механический завод», заводом «Техновек», «Орион», «Аксион» реализовали больше 56 новых проектов. А это 4,6 млрд рублей налогов за время реализации проектов, это более 700 новых рабочих мест», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе визита в Ижевск премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил потенциал гражданской продукции удмуртских производителей в сфере импортозамещения, степень локализации производства некоторых предприятий достигает 100%. Также он отметил неоценимый вклад предприятий республики в диверсификацию оборонно-промышленного комплекса страны.

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