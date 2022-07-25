Анкара, 25 июля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Западе действуют во вред себе, разрушая отношения с Россией.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

В интервью TRT турецкий лидер заявил, что «отношение западных политиков к [президенту России Владимиру] Путину» такое, что его уже нельзя считать соответствующим нормам политики.

Реджеп Тайип Эрдоган «Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите».

Стоит напомнить, что Запад воспользовался темой Украины, чтобы переложить на Москву ответственность за все свои провалы в политике и экономике.

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