Нур-Султан, , 23:02 — REGNUM Пожар вспыхнул поздно вечером 25 июля на газонаполнительной станции в столице Казахстана, сообщает Казинформ. Четыре человека пострадали.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре поступило в 22:05 (время местное). На месте выяснилось, что горят одноэтажные строения и кровля двухэтажного ангара.

Кроме того, происходило факельное горение газа в помещении газонаполнительной станции. Пожар удалось локализовать в 00:05 (время местное).

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