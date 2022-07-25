В столице Казахстана вспыхнул пожар на газонаполнительной станции
Астана, 25 июля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул поздно вечером 25 июля на газонаполнительной станции в столице Казахстана, сообщает «Казинформ». Четыре человека пострадали.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар
Сообщение о пожаре поступило в 22:05 (время местное). На месте выяснилось, что горят одноэтажные строения и кровля двухэтажного ангара.
Кроме того, происходило факельное горение газа в помещении газонаполнительной станции. Пожар удалось локализовать в 00:05 (время местное).