Астана, 25 июля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул поздно вечером 25 июля на газонаполнительной станции в столице Казахстана, сообщает «Казинформ». Четыре человека пострадали.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Сообщение о пожаре поступило в 22:05 (время местное). На месте выяснилось, что горят одноэтажные строения и кровля двухэтажного ангара.

Кроме того, происходило факельное горение газа в помещении газонаполнительной станции. Пожар удалось локализовать в 00:05 (время местное).