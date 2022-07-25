Брюссель, , 22:58 — REGNUM Представители стран-членов Европейского союза не смогли достичь единого мнения по вопросу сокращения потребления газа на 15%, которое предложила Еврокомиссия (ЕК), сообщает 25 июля агентство Associated Press со ссылкой на дипломата ЕС.

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«Этот вопрос еще не доработан», — цитирует агентство его слова. Источник агентства также сообщил, что посланники стран ЕС рассматривали идею ограничить полномочия ЕК, требующей сокращения потребления природного газа на 15% без согласия стран Евросоюза. Однако и по этому вопросу они не пришли к согласию.

Напомним, Еврокомиссия призвала страны ЕС к концу сентября представить планы сокращения потребления газа на 15% на случай полного отключения российского газа.

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