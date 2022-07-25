25 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили то, как Великобритания присвоила себе право проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году, несмотря на то, что это полагалось сделать Украине.

Елизавета Коробова, , 23:38 — REGNUM Официальное решение Европейского вещательного союза о переносе проведения музыкального песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году с территории Украины в Великобританию, несмотря на возмущения украинской стороны, одержавшей победу на «Евровидении-2022», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Поклонники мероприятия выразили своё мнение по этому поводу 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине надо победить на «Евровидении-2024», тогда конкурс уже точно пройдёт там», — издевается Антон Я.

Огромное количество комментаторов восприняло эту новость как свидетельство того, что Великобритания оказалась постфактум истинным победителем этого песенного конкурса в 2022 году. Лондону достаются все сливки и финансовые вливания для проведения «Евровидения-2023», а Киеву остаётся лишь сосать лапу в ожидании каких-нибудь других перемог на европейской музыкальной сцене.

«Ну, Британия и заслужила по факту право проведения этого конкурса», — поделилась свои мнением Алиса В.

«Конкурс заслуженно пройдёт в стране победителя «Евровидения-2022»! Аве, Великобритания!» — написала Анастасия Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что даже в тот момент, когда украинская группа, выступавшая на «Евровидении-2022», получала кубок победителя, все, включая организаторов этого конкурса, понимали, что в следующем году шоу будет проходить где угодно, но только не на территории Украины.

Иероним Босх. Корабль дураков

«Где конкурс «Евровидение» должен был изначально состояться, там он и пройдёт», — поделился своим мнением Роман Л.

«Настоящий победитель «Евровидения» — Великобритания, либо же Испания. Просто большинство телезрительских баллов отдали Украине, про которую говорят из каждого утюга», — считает Dan L.

Часть людей уверена, что победа Украины на «Евровидении-2022» — это чисто политический жест, направленный на информационную поддержку бандеровской Украины.

«Собственно, как и писали многие раньше, теперь победа Украины на «Евровидении-2022» — это не более чем знак сочувствия от Европы (очень глупого сочувствия). Де-факто победитель — Великобритания. Политика играет с недавних пор большую роль на «Евровидении», но вот сам конкурс на международную политику не влияет ну вообще никак, что мы сейчас и видим», — указывает Артём Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что некогда просто песенный конкурс «Евровидение» полностью утратил свои принципы, окунувшись с головой как в политическое болото, так и в откровенную русофобию. Но даже среди организаторов мероприятия, казалось бы, полностью потерявших любое самоуважение, нашлись люди, понимающие, что бесконечно пробивать дно невозможно, что это буквально опасно, а значит, проводить «Евровидение» на территории воюющей Украины — настоящее безумие.

«Ну так и в этом году украинскую группу можно было автоматически квалифицировать в финал или даже сразу первое место дать, вместо того чтобы проводить тупой необъективный конкурс, чтобы портить весь год пустыми ожиданиями и обламывать победу, как минимум, той же Великобритании. Какая-то деревенская гоп-песня должна получить автоматические жалостливые нечестные голоса», — пишет Сергей И.

Напомним, 25 июля Европейский вещательный союз сделал официальное заявление о том, что принято окончательное решение — музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдёт на территории Великобритании, несмотря на то, что Евровидение в 2022 году выиграла Украина. Отметим, что к такому решению организация пришла в связи с событиями, связанными с украинским конфликтом.

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