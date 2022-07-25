Москва, 25 июля 2022, 22:52 — REGNUM Украинские власти не должны допускать дальнейших провокаций в отношении Запорожской АЭС, говорится 25 июля в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Отмечая, что украинская сторона показала свои намерения, атакуя АЭС беспилотниками, осуществляя «акции, направленные на запугивание её персонала», российский дипломат заявила:
Она призвала мировое сообщество осудить атаки украинской стороны на объект.
Напомним, территория Запорожской АЭС была взята под контроль российскими военными в ходе спецоперации в начале марта.
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