Москва, , 22:42 — REGNUM Поставки Украине вооружения и военной техники странами Евросоюза и любые попытки добиться «победы на поле боя» приведут в пропасть и Киев, и Брюссель, заявила 25 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом она сообщила, комментируя выделение Евросоюзом еще 500 млн евро на поддержку Украины.

«Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России «оливковую ветвь мира». Любые попытки добиться «победы на поле боя» — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — указано в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

При этом подчеркивается, что финансирование поставок оружия показывает тотальную неготовность ЕС участвовать в политическом урегулировании ситуации на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Главарь украинской банды «Медведи SS» пойдет под суд в ДНР