Москва, 25 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Поставки Украине вооружения и военной техники странами Евросоюза и любые попытки добиться «победы на поле боя» приведут в пропасть и Киев, и Брюссель, заявила 25 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Об этом она сообщила, комментируя выделение Евросоюзом еще 500 млн евро на поддержку Украины.

«Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России «оливковую ветвь мира». Любые попытки добиться «победы на поле боя» — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — указано в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

При этом подчеркивается, что финансирование поставок оружия показывает тотальную неготовность ЕС участвовать в политическом урегулировании ситуации на Украине.