Сараево, , 23:06 — REGNUM Несколько сотен граждан собралось 25 июля вечером перед Канцелярией верховного представителя в Сараево (Босния и Герцеговина) на акцию протеста против изменения закона о выборах и конституции Федерации БиГ, которые анонсировал непризнанный ООН верховный представитель международного сообщества в этой стране Кристиан Шмидт.

Сараево. Босния и Герцеговина Fred Romero

К гражданам присоединились лидер самой влиятельной партии бошняков Бакир Изетбегович и члены Президиума БиГ от хорватов и бошняков Желько Комшич и Шефик Джаферович, передает портал Klix.ba.

«Пускай все услышат позицию Боснии и Герцеговины. Я призываю верховного представителя не менять в данный момент конституцию и закон о выборах», — сказал участникам акции протеста Джаферович, который в настоящее время занимает должность председательствующего в Президиуме БиГ.

Напомним, что ранее Шмидт направил посольствам западных стран в БиГ проект решения о внесении изменений в закон о выборах БиГ, которые, по его мнению, должны обеспечить целостность выборного процесса.

Ходом предыдущих парламентских выборов в БиГ были недовольны хорваты в Федерации БиГ, которые считали, что бошняки воспользовались недоработкой закона о выборах и протолкнули «своего кандидата» среди боснийских хорватов — Желько Комшича.