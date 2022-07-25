Бухарест, , 22:30 — REGNUM Бухарест не поддерживает «неадекватные взгляды» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на европейскую солидарность и поддержку Украины, заявил 25 июля министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал в ответ на недавнее выступление Орбана, сообщившего, что если бы президентом США оставался Дональд Трамп, а канцлером Германии — Ангела Меркель, то нынешний конфликт на Украине не произошел бы.

Кроме того, Орбан отметил, что действия России разрушат западное господство и однополярное мироустройство.

В свою очередь, Адреску заявил, что Румыния подобных взглядов не поддерживает.

«Каждое государство определяется по международным вопросам так, как считает нужным, а Румыния не разделяет этих неадекватных взглядов, так как они подрывают европейскую солидарность в отношении поддержки Украины», — заявил глава МИД Румынии.

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