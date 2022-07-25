Бухарест, 25 июля 2022, 22:30 — REGNUM Бухарест не поддерживает «неадекватные взгляды» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на европейскую солидарность и поддержку Украины, заявил 25 июля министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску.
Такое заявление он сделал в ответ на недавнее выступление Орбана, сообщившего, что если бы президентом США оставался Дональд Трамп, а канцлером Германии — Ангела Меркель, то нынешний конфликт на Украине не произошел бы.
Кроме того, Орбан отметил, что действия России разрушат западное господство и однополярное мироустройство.
В свою очередь, Адреску заявил, что Румыния подобных взглядов не поддерживает.
«Каждое государство определяется по международным вопросам так, как считает нужным, а Румыния не разделяет этих неадекватных взглядов, так как они подрывают европейскую солидарность в отношении поддержки Украины», — заявил глава МИД Румынии.
Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии выделят 80 млн евро на модернизацию поликлиник