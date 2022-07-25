Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не интересуется бразильскими защитниками Глобером и Дориа. Об этом 25 июня заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Fc-zenit.ru Зенит

«Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», — приводит слова Медведева в «Чемпионат».

22-летний Глобер играет за клуб «Аль-Наср» из ОАЭ, а 27-летний Дориа выступает за мексиканский «Сантос Лагуна».