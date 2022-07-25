Магас, , 22:31 — REGNUM По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, в перспективе показатели по урожаю, собранному в республике, будут увеличиваться, и регион нуждается в зернохранилище и сушилке.

Урожай Pixabay.com

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов высказался по поводу прогнозирующегося в республике рекордно высокого урожая: «Нынешний год выдался для наших аграриев благополучным и богатым на урожай. Сейчас с каждого гектара наши сельхозпроизводители собирают по 40 центнеров с гектара. В прошлом году эта цифра достигала только 30 центнеров. Был принят ряд мер, чтобы улучшить ситуацию и это дало сегодня ожидаемые результаты.»

Он заявил, что к концу 2023 года в регионе построят овощехранилище. Объект, рассчитанный на 50 тонн продукции, будет соответствовать всем современным критериям. Как отметил Калиматов, текущий год оказался благоприятным для сельскохозяйственной сферы субъекта, а со временем показатели будут увеличиваться, соответственно, Ингушетия нуждается в зернохранилище с сушилкой, которых в республике сейчас нет.

По прогнозам Минсельхоза Ингушетии в 2022 году в регионе соберут порядка 90 тонн зерновых культур. Часть продукции была реализована, часть пошла на хранение — ее разместили на складах ГУПов и фермеров.

В республиканском Минсельхозе назвали факторы, которые способствовали повышению урожайности. Как отметили в ведомстве, на это повлияли благоприятные погодные условия в период созревания колосовых культур, увеличение количества удобрений, своевременная защита посевов от сорняков и вредителей. Кроме того, свою роль сыграл тот факт, что аграрии использовали только элитные сорта пшеницы.

Площадь сельхозземель в Ингушетии в общей сложности превышает 122 гектара. На зерновые приходится более 70 тысяч гектаров.