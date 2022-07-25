Москва, , 22:23 — REGNUM Уровень смертности больных онкологическими заболеваниями в России снизился на 4,5% за последние три года. Об этом 25 июля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Михаил Мурашко Официальный сайт правительства России

Глава Минздрава напомнил, что в России с 2019 года начал реализовываться федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«Подводя сегодня предварительные итоги того, что уже удалось достичь, первое, конечно, это снижение показателей смертности населения от новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат для таких тяжёлых заболеваний», — сказал Мурашко.

Он также констатировал повышение эффективности терапии, отметив, что летальность у пациентов со злокачественными новообразованиями в первый год заболевания снизилась на 8,6%, пятилетняя выживаемость пациентов с такими заболеваниями выросла на 5,5%.

Кроме этого, министр отметил рост «скорости и качества диагностики». По его словам, раковые заболевания всё чаще стали диагностироваться на ранних первой и второй стадиях.