Москва, , 22:26 — REGNUM В России производство неона будет настолько увеличено, что страна сможет обеспечить четвёртую часть мировых потребностей в этом газе, заявил 25 июля министр торговли страны Денис Мантуров на совещании президента с членами правительства.

Денис Мантуров Kremlin.ru

Чиновник уточнил, что сейчас в стране производится более 30% мировых объёмов неоно-гелиевой смеси. Однако это не предел: есть план на базе МГТУ им Н. Э. Баумана вырабатывать около 70 тыс. куб. м неона в год, обеспечивая около десяти процентов мирового рынка.

Денис Мантуров «А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. куб. м. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей».

Он пояснил, что Россия таким образом компенсирует недостаток неона, который возник на мировом рынке из-за прекращения работы двух предприятий на Украине. Кроме того, производство ксенона и криптона достигнет 30%.

Важно, что на внешние рынки Россия будет поставлять исключительно конечную продукцию, рассматривая заявки от зарубежных партнёров.

Напомним, в начале июня Россией были введены ограничения на экспорт инертных газов, в том числе неон, использующихся для производства чипов.

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