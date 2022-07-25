Производство неона Россией обеспечит четверть потребностей всего мира
Москва, 25 июля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В России производство неона будет настолько увеличено, что страна сможет обеспечить четвёртую часть мировых потребностей в этом газе, заявил 25 июля министр торговли страны Денис Мантуров на совещании президента с членами правительства.
Чиновник уточнил, что сейчас в стране производится более 30% мировых объёмов неоно-гелиевой смеси. Однако это не предел: есть план на базе МГТУ им Н. Э. Баумана вырабатывать около 70 тыс. куб. м неона в год, обеспечивая около десяти процентов мирового рынка.
Он пояснил, что Россия таким образом компенсирует недостаток неона, который возник на мировом рынке из-за прекращения работы двух предприятий на Украине. Кроме того, производство ксенона и криптона достигнет 30%.
Важно, что на внешние рынки Россия будет поставлять исключительно конечную продукцию, рассматривая заявки от зарубежных партнёров.
Напомним, в начале июня Россией были введены ограничения на экспорт инертных газов, в том числе неона, использующихся для производства чипов.