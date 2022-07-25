Вашингтон, , 22:21 — REGNUM На аукционе продан чемпионский пояс американского боксёра и абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Мохаммеда Али. Об этом 25 июля сообщает BoxingScene.

Отмечается, что победителем торгов стал владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй. Он предложил $6,18 млн за лот.

Напомним, Али завоевал пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) 30 октября 1974 года, нокаутировав непобеждённого соотечественника Джорджа Формана.

Напомним, 3 июня 2016 года Мохаммед Али скончался на 75-м году жизни. В 1960 году он становился победителем Олимпийских игр.