Ижевск, , 22:15 — REGNUM Правительство Удмуртии совместно с сельхозтоваропроизводителями и депутатским корпусом разработает и представит программу «Миллион тонн зерна». Такое поручение дал глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«У нас есть все условия достичь этой цифры. Это даст республике независимость по зерну, большие возможности по кормам», — пояснил глава региона.

Отмечается, что несмотря на погодные условия, в этом году посевная кампания прошла успешно. Площадь посевов зерновых озимых культур увеличилась по сравнению с прошлым годом на 15 тыс. гектаров — до 74 тыс. гектаров. Республика продолжает занимать лидирующие позиции в стране по посевным площадям льна-долгунца — это 7,1 тыс. гектаров.

Валовый сбор зерна в республике в этом году ожидается на уровне 700 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в период со второй декады декабря 2021 года по первую декаду февраля текущего года в северной части региона высокий снежный покров сочетался со слабым промерзанием почвы — это опасное агрометеорологическое явление, которое может привести к выпреванию озимых зерновых культур, сообщает региональный Гидрометцентр.

Читайте также: Погодные условия в Удмуртии угрожают посевам озимых зерновых культур