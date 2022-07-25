Ижевск, 25 июля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Правительство Удмуртии совместно с сельхозтоваропроизводителями и депутатским корпусом разработает и представит программу «Миллион тонн зерна». Такое поручение дал глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«У нас есть все условия достичь этой цифры. Это даст республике независимость по зерну, большие возможности по кормам», — пояснил глава региона.

Отмечается, что несмотря на погодные условия, в этом году посевная кампания прошла успешно. Площадь посевов зерновых озимых культур увеличилась по сравнению с прошлым годом на 15 тыс. гектаров — до 74 тыс. гектаров. Республика продолжает занимать лидирующие позиции в стране по посевным площадям льна-долгунца — это 7,1 тыс. гектаров.

Валовый сбор зерна в республике в этом году ожидается на уровне 700 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в период со второй декады декабря 2021 года по первую декаду февраля текущего года в северной части региона высокий снежный покров сочетался со слабым промерзанием почвы — это опасное агрометеорологическое явление, которое может привести к выпреванию озимых зерновых культур, сообщает региональный Гидрометцентр.

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