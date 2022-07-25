Ханты-Мансийск, 25 июля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по обращению следователя из Югры Евгения Шестакова. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Следователь первого отдела по особо важным делам следственного управления СК России по ХМАО обратился с жалобой на действия ряда руководителей следственных подразделений региона, говорится в сообщении.

«В рамках проверки поручено дать оценку как всем изложенным им доводам, так и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности. Ход проверки поставлен главой ведомства на контроль», — сообщается в телеграм-канале СКР.

Как поясняет газета «Коммерсант-Урал», речь идёт о следователе, который жалуется на «засилье» в СУ СКР по ХМАО земляков из Воронежской области руководителя Михаила Мокшина, который почти три года назад прибыл в Югру. Якобы из-за «целенаправленной травли» из отдела по особо важным делам СУ СКР по ХМАО были вынуждены уволиться 15 опытных следователей, причём их места заняли «воронежцы». Следователь из Югры просит руководство СКР проверить действия коллег «воронежского происхождения» по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), статье 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»), статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), статье 315 УК РФ («Неисполнение решения суда») и статье 158 («Кража»). Отмечается, что в СУ СКР по ХМАО претензии следователя считают необоснованными.