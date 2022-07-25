Даллас, США, 25 июля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Женщина открыла стрельбу в аэропорту американского города Далласа, штат Техас, сообщает CNN со ссылкой на данные местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Инцидент произошёл утром 25 июля в муниципальном аэропорту Dallas Love Field Airport, в связи с чем была объявлена эвакуация, а рейсы были задержаны. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Стрельбу открыла 37-летняя женщина. Она произвела серию выстрелов в потолок аэропорта, после чего была задержана полицией. В настоящее время она находится в больнице. Полиция ведет расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, на фоне участившихся инцидентов с массовой стрельбой в США губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.