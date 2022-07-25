Лондон, 25 июля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Объявивший о своём уходе в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон не хочет оставлять пост лидера Консервативной партии до следующих выборов, сообщает 25 июля газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По утверждению издания, об этом Джонсон заявил в частном разговоре с членом палаты лордов лордом Краддасом.

По его словам, Джонсон сказал, что «стёр бы все», что мешает ему оставаться во главе правительства.

«Он хочет остаться, чтобы закончить свою работу. Хочет участвовать в следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии… Он также сказал, что, если бы выборы прошли завтра и он возглавлял бы Консервативную партию, он бы победил. Я с ним согласился», — цитирует газета слова лорда Краддаса.