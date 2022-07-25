Белград, , 22:18 — REGNUM Более 70% граждан Сербии считает, что Белград не должен присоединяться к антироссийским санкциям. Такие данные сообщил 25 июля в эфире телеканала Н1 директор организации по исследованию общественного мнения «Новый третий путь» Димитрие Милич.

Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022 Никола Косович © ИА REGNUM

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По словам Милича, около 15% граждан выступает за присоединение Сербии ко всем антироссийским санкциям ЕС. Менее 15% выступает за введение минимальных санкций, добавил он.

Милич отметил, что во время опроса граждане Сербии выделили среди лучших мировых лидеров президента России Владимира Путина, президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Среди худших лидеров оказались президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям несмотря на то, что руководство страны осудило действия России на Украине, считая специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины актом повреждения границ международно признанного государства.