Белград, 25 июля 2022, 22:18 — REGNUM Более 70% граждан Сербии считает, что Белград не должен присоединяться к антироссийским санкциям. Такие данные сообщил 25 июля в эфире телеканала Н1 директор организации по исследованию общественного мнения «Новый третий путь» Димитрие Милич.

Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022
Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022
Никола Косович © ИА REGNUM

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По словам Милича, около 15% граждан выступает за присоединение Сербии ко всем антироссийским санкциям ЕС. Менее 15% выступает за введение минимальных санкций, добавил он.

Милич отметил, что во время опроса граждане Сербии выделили среди лучших мировых лидеров президента России Владимира Путина, президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Среди худших лидеров оказались президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям несмотря на то, что руководство страны осудило действия России на Украине, считая специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины актом повреждения границ международно признанного государства.